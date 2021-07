Entre Wembley et Wimbledon, l'Italie rêve d'un doublé londonien ce dimanche

Londres sera un peu la capitale de l'Italie, ce dimanche. Dans l'après-midi, Matteo Berretini y disputera la première finale de sa carrière en Grand Chelem à Wimbledon. Face à Novak Djokovic, sa tâche s'annonce compliquée. En soirée, la Squadra azurra cherchera à remporter l'Euro à Wembley. Devant les Anglais, évoluant à domicile, ce ne sera pas non plus chose aisée. Mais la presse italienne se prend tout de même à rêver.

L'Italie attend un titre européen depuis 1968, et aucun Italien n'a remporté de Grand Chelem depuis Adriano Panatta en 1976 à Roland-Garros. En cumulé, ce serait donc 98 ans d'attente qui prendraient fin de dimanche en cas de résultats favorables aux Transalpins. Ces chiffres sont cependant à tempérer puisque l'Italie s'est bien rattrapée sur le plan mondial en football avec deux titres depuis en 1982 et 2006. En tennis, les Italiennes ont été plus en réussite que leurs homologues masculins. Francesca Schiavone a remporté Roland-Garros en 2010, et Flavia Pennetta a vaincu sa compatriote Roberta Vinci en finale de l'Us Open 2015.

Pour le moment, rien n'est fait, mais la presse est confiante, surtout en football. Ce vendredi, la Gazzetta Dello Sport a publié une tribune d'Antonio Conte. L'ancien sélectionneur y loue la maîtrise tactique de l'équipe italienne qui sait gérer "toutes les phases d'un match". S'il reconnait la qualité de l'équipe anglaise, Conte a confiance en la capacité d'adaptation des Italiens. "L'Italie sait tout faire, nous sommes les plus complets" écrit-il notamment. "Nous savons ce que c'est de jouer en finales. Et nous savons aussi comment elles sont gagnées"conclut-il.