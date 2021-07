Aymeric Laporte, un Français dans le dernier carré Aymeric Laporte célébrant son but face à la Slovaquie, avec un mouvement de tektonik. − AFP

ZOOM - Deux mois après avoir opté pour la sélection espagnole, Aymeric Laporte dispute la demi-finale face à l'Italie, mardi.

Sur les réseaux sociaux, un fan l'a rebaptisé "Señor Lapuerta", au moment de sa naturalisation. Aymeric Laporte l'a relayé auprès de ses 500.000 abonnés sur Twitter, une façon de valider le surnom. Depuis, le défenseur de la "Furia Roja" a fait taire les sceptiques, notamment ceux qui pouvaient douter de son engagement avec son pays d'adoption. Son but - son premier - inscrit lors du dernier match de poule, face à la Slovaquie, a aidé l'Espagne à rejoindre les huitièmes de l'Euro. Et lui a permis de répéter à quel point il estime avoir fait le bon choix : "Avec les membres de cette équipe, c'est un rêve, un vrai plaisir. Je vis un rêve ici, je suis très heureux, les gens m'ont très bien accueilli depuis le début, et j'essaie de rendre un peu de l'amour qu'ils m'ont donné", a déclaré le natif d'Agen, naturalisé espagnol début mai et parfaitement bilingue puisqu'il a évolué pendant des années à l'Athlétic Bilbao après avoir été formé à l'Aviron Bayonnais.

Un amour que l'Espagne lui manifeste depuis longtemps : "Cela vient de loin. Ils m'avaient contacté quand j'étais en U19 (le sélectionneur d'alors était Julen Lopetegui, ndlr), c'était différent d'aujourd'hui. Là, Luis Enrique m'a appelé, il m'a demandé quelle était ma situation, l'envie que j'avais de défendre ce pays, de jouer au plus haut niveau, et je lui ai dit que je serais très heureux d'en être", avait expliqué Laporte promettant de "tout donner" pour ce maillot.

Faire oublier Sergio Ramos ?

Si le changement de nationalité de ce joueur ayant disputé 19 matchs avec les Bleuets et qui avait été appelé à trois reprises avec les A entre 2016 et 2020 sans pour autant disputer la moindre minute sous le maillot bleu, avait suscité pas mal d'interrogations, la page semble tournée. Elle l'est également pour le défenseur, mais aussi "pour ma famille parce qu'elle a aussi enduré pas mal de choses durant ce changement...", s'était félicité le joueur de Manchester City après son but inscrit face à la Slovaquie.

La décision de Luis Enrique est donc définitivement acceptée, même s'il faut bien reconnaître qu'en quart de finale, le défenseur de Manchester City a sa part de responsabilité sur le but de Shaqiri permettant l'égalisation suisse. Pas de quoi remettre en cause la présence de l'Agenais, face à l'Italie mardi à Wembley. Il a été titulaire à cinq reprises en autant de matchs durant cet Euro. Mais la pression va être un peu plus forte encore sur les épaules de Laporte : maintenant que les débats sur son changement de nationalité sont clos, il doit aussi faire oublier l'absence de Sergio Ramos...

