Italie-Angleterre : à Wembley, combien de tifosi pour la finale ?

Au milieu de "Football is coming home", Ils vont essayer de faire entendre "Notti magiche, inseguendo un gol" (Nuits magiques, à la poursuite d'un but" de Giannina D'Andrea, tout droit venu du Mondial 1990). Dans un stade de Wembley, où la jauge a été relevée à 75 % de la capacité, soit un peu moins de 66 000 fans, les Italiens évoluent à l'extérieur.

Évidemment, le temple du foot anglais sera, dans son immense majorité, acquis à la cause des "Three Lions". Comme contre le Danemark, mercredi en demi-finale, quand le match des tribunes a tourné largement à l'avantage des Anglais, de loin les plus nombreux et bruyants parmi les 64.950 personnes recensées par l'UEFA.