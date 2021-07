Euro : oubliez "Football is coming home", et si l'hymne anglais était "Sweet Caroline"

C'est l'hymne non officiel de l'Angleterre dans cet Euro. Un Euro dont on peut presque dire que, concernant la sélection aux Three Lions, qu'il se déroule à domicile. Pour parvenir jusqu'à cette finale disputée ce dimanche (à 21 heures), les coéquipiers de Harry Kane ont essentiellement évolué dans le confort de leur stade londonien : dans ce championnat d'Europe, six de leurs sept matchs ont pris pour décor l'enceinte installée au cœur du borough de Brent ! Évidemment, il est fréquent, puisque l'Angleterre n'a perdu aucune de ces rencontres (quatre victoires et un nul), d'entendre, venu des tribunes, le fameux "Football is coming home".

Comme une rengaine, l'inoxydable hymne des Anglais depuis l'Euro 1996 est de sortie. Cette chanson écrite à la demande de la Fédération anglaise de football pour accompagner l'organisation de la compétition sur la terre natale du football, s'est malheureusement aussi révélée prémonitoire : "Tout le monde connaît le résultat/ On l'a déjà vu mille fois/ On sait bien, on est certain/ Que l'Angleterre va tout gâcher, va tout foirer", entonnaient The Lightning Seeds, avant même la désillusion en demi-finale contre l'Allemagne, future lauréate de l'Euro 1996. En 2021, probablement en espérant conjurer le sort à l'heure où les Anglais ne sont plus qu'à 90 minutes (peut-être un peu plus) d'une éventuelle finale, le public s'est trouvé un nouvel hymne.