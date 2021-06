La feuille de match : l'Angleterre veut sa revanche contre la Croatie KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

PLACE AU JEU - Du 11 juin au 11 juillet, LCI vous livre, chaque matin, le programme pour patienter jusqu'aux premiers coups de pied dans le ballon. Ce dimanche 13 juin, l'Angleterre entre en lice contre la Croatie dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 remportée par les Croates.

Un Euro inédit à plus d'un titre. Décalée d'un an, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt la planète entière, la fête du football, chapeautée par l'UEFA, se tient cet été dans onze villes d'Europe et autant de pays. Ce format paneuropéen, une première à l'initiative de Michel Platini, va voir les 24 sélections qualifiées sillonner le Vieux Continent, de long en large, pour disputer les 50 matchs qui égrèneront le calendrier jusqu'à la grande finale, le 11 juillet à Wembley. LCI vous livre à domicile le programme qui rythmera votre journée placée sous le signe du ballon rond.

L'affiche à ne pas rater : Angleterre - Croatie

Cette fois-ci c'est la bonne ? Habituée aux déceptions sur le plan international, l'Angleterre entre dans cet Euro avec une confiance renouvelée. Sereine, à l'image de son tranquille sélectionneur Gareth Southgate, l'Angleterre compte parmi les sérieux outsiders pour le titre. Portés par une armada offensive impressionnante et une jeunesse triomphante, les Three Lions font figure de favoris du groupe D, où ils retrouvent un vieil adversaire, la Croatie. Trois ans après avoir été éliminée par les Croates en demi-finales de la Coupe du Monde 2018 (2-1), les Anglais tiennent l'occasion de se venger. Il ne faut cependant pas sous-estimer les hommes au damier. Entre le Ballon d'or 2018 Luka Modric, le joueur de l'Inter Ivan Perisic ou le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic, la Croatie a les armes pour perturber n'importe quel adversaire. Le programme du dimanche 13 juin 15h : Angleterre-Croatie (Groupe D, Londres) commenté en direct sur lci.fr 18h : Autriche-Macédoine du Nord (Groupe C, Bucarest) 21h : Pays-Bas-Ukraine (Groupe C, Amsterdam)

Il va faire parler de lui : Memphis Depay

En bien ou en mal, Memphis Depay fait toujours parler de lui. Facteur X de Pays-Bas en reconstruction après avoir raté la Coupe du monde 2018, l'ancien Lyonnais a la lourde tâche de porter sur ses épaules l'espoir d'un pays qui cherche son second souffle après la retraite de sa génération dorée (Robben, Van Persie, Sneijder...). Inconstant, caractériel, parfois individualiste mais souvent génial, Depay attire l'œil autant qu'il apprécie la lumière des grands matchs.

FRANCK FIFE / POOL / AFP

Pour lui, cet Euro est aussi l'occasion de se vendre aux plus grands clubs européens. Libre de tout contrat depuis son départ de Lyon, Depay serait courtisé par des clubs comme le FC Barcelone. Une grande performance plaiderait en sa faveur et lui permettrait sans doute de signer son retour au premier plan après une expérience mitigée à Manchester United entre 2015 et 2017. À lui de faire ses preuves face à l'Ukraine dimanche.

Le chiffre qui fait la différence : 37

Soit l'âge de Goran Pandev, l'attaquant vedette de la Macédoine du Nord, ainsi que son nombre de buts en sélection. Du haut de ses 119 sélections, Pandev est le héros de son pays qui va connaître sa première grande compétition internationale. C'est en effet lui qui a marqué le seul but de la finale des barrages contre la Roumanie (1-0), envoyant son équipe à l'Euro. L'homme est un vieil habitué des pelouses européennes et notamment italiennes qu'ils foulent depuis 2001. Ancien joueur notamment de l'Inter, il était titulaire lors de la finale de la Ligue des champions remportée en 2010 par les Nerazzurri face au Bayern Munich (2-0). Robuste et intelligent, il est l'homme à surveiller côté macédonien.

Hors-jeu

L'Ukraine entre dans la compétition ce dimanche face aux Pays-Bas, mais vous avez sans doute davantage entendu parler de son maillot que de son effectif. En effet, mardi dernier, la Russie s'est plainte du maillot ukrainien qui comporte une reproduction brodée de la carte de l'Ukraine incluant la Crimée, annexée par les Russes en 2014. En outre, sur le col sont inscrits deux slogans "Gloire à l’Ukraine ! Gloire aux Héros !" issus d'une chanson populaire et devenus des formules de défiance envers l'influence russe en Ukraine. Contrainte à un difficile exercice de funambule dans un sujet extrêmement politique, l'UEFA a essayé de contenter tout le monde. L'Ukraine jouera donc avec la carte, qui correspond aux frontières reconnues du pays, et le slogan "Gloire à l'Ukraine !". "Gloire aux Héros !" a lui été censuré. Pas forcément de quoi satisfaire les Russes, qui ne sont pour l'instant pas au programme des Ukrainiens dans la compétition. En attendant de potentielles retrouvailles en phase finale, la lumière va revenir sur les hommes sous la tunique et notamment sur Oleksandr Zinchenko, la star de Manchester City. Suivez toute l'actualité de l'Euro et des Bleus sur notre live permanent.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.