France-Allemagne : pourquoi les Bleus n'ont finalement pas mis de genou à terre

L'annonce avait mis le feu aux poudres. Lundi 14 juin, veille de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro, Hugo Lloris avait indiqué que les Bleus mettraient un genou au sol avant le coup d'envoi du match contre l'Allemagne. Ce geste, rendu célèbre par le joueur de NFL Colin Kaepernick, s'est démocratisé avec le mouvement Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd par le policier Derek Chauvin, en mai 2020 aux États-Unis. Tout naturellement, cette posture s’est invitée dans la foulée sur les terrains de football. Les déclarations du capitaine tricolore ont pourtant immédiatement enflammé le débat, déchirant l'échiquier politique. À gauche et au sein du gouvernement, l'initiative a rapidement été saluée. À droite et à l'extrême droite, elle a été vivement critiquée.

Finalement, les joueurs de l'équipe de France ont décidé de renoncer à faire ce geste, symbole de la lutte contre les discriminations et les violences policières. Plusieurs raisons sont évoquées, à commencer par l'atterrissage chaotique (et presque dramatique) d'un parachutiste de Greenpeace sur la pelouse de l'Allianz Arena qui a bouleversé le protocole d'avant-match. D'aucuns avancent aussi le rétropédalage de la Mannschaft. Les Allemands qui avaient, eux aussi, prévu de poser un genou à terre, ont finalement choisi de s'abstenir.

Ce ne sont pourtant pas les deux explications livrées par les Bleus à l'issue du match. Le capitaine Hugo Lloris explique : "Le genou par terre, c'était une décision collective. On part du principe que si on doit le faire, toutes les nations doivent le faire avec l'appui de l'UEFA. C'est le cas en Premier League, où le mouvement a été ensemble et solidaire. Sur cette compétition, c'est moins le cas". "Cela ne veut pas dire qu'on ne soutient pas la cause, on ne veut surtout pas de racisme dans notre sport et dans la société", a toutefois assuré le portier tricolore au micro de RMC Sport.