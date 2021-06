Adrien Rabiot, latéral gauche d'adoption

Assuré, présent dans les duels et sérieux défensivement, Rabiot (26 ans) s'est montré capable de verrouiller son couloir gauche, là même où le duo Bernardo Silva - Semedo avait pourtant posé des problèmes à ses prédécesseurs. Il n'a pas hésité non plus à se projeter vers l'avant, se rendant disponible pour quelques combinaisons avec Mbappé et Benzema. Cet échantillon de match à une position inédite se révèle donc positif pour celui qui avait déjà réalisé une bonne prestation à gauche, mais en tant que milieu, face au Portugal en novembre 2020.