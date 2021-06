Euro 2021 : l'intense liesse des supporters suisses après l'exploit de la Nati

Le contraste est saisissant et presque insupportable. Tandis que les supporters des Bleus quittaient lundi soir, abattus, les terrasses des cafés après l'élimination de la France en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse, l'exultation gagnait les supporters de la Nati. Dans tous le pays, les Suisses fêtaient une double victoire : jamais leur pays n'avait battu la France lors d'une grande compétition, et jamais il n'avait atteint les quarts de finale de l'Euro. La dernière fois que leur équipe a atteint un quart de finale d'une grande compétition remonte même au Mondial 1954.

"Chaque Suisse, peu importe où il vive, peut être fier", a estimé en conférence de presse le capitaine suisse Granit Xhaka. Lundi soir, aucun n'a reculé à exprimer la joie et la fierté qui l'envahissait. À Genève, Lausanne ou encore Fribourg, les rues étaient illuminées par les fumigènes rouges et blancs, couleurs de l'équipe nationale, tandis que les cris de joie, les klaxons et les cornes de brume résonnaient à la fin de ce match invraisemblable. "Je n’en peux plus. La voix, les jambes, les nerfs, tout", lançait un supporter en transe au journal Le Temps. Partout, la fête a duré jusque tard dans la nuit.