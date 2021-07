France-Suisse : la pétition qui voulait que le match soit rejoué cartonne avant d'être stoppée

Pour quel motif ? Selon l'auteur de la pétition, qui interpelle l'UEFA : "Lors de la séance de tirs au but du match France - Suisse, le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du tir de Mbappé. Nous demandons l'annulation de la qualification de la Suisse et donc rejouer le match", réclament les pétitionnaires, ajoutant : "le sport doit se jouer dans les règles et ce soir-là les règles n'ont pas été respectées", assure Pierre, à l'initiative du projet.

"Plus de 270.000 signatures" ont été recueillies, "faisant presque exploser les serveurs" de la plateforme qui l'hébergeait. "Nous avons échangé avec l’auteur de la pétition pour connaître les suites qu’il voulait donner à sa pétition et il nous a indiqué qu’il préférait la stopper", a indiqué leslignesbougent.org dans un post de blog.

Et pour cause : dans la touffeur de la nuit roumaine, les règles ont été bien suivies. Selon la Loi 14 du jeu, édictée par l'Ifab, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu, "au moment du penalty, le gardien de but peut n’avoir qu’un seul pied sur sa ligne (ou au même niveau si le pied ne touche pas le sol)".