"Triste et déçu", Benzema promet de "se battre pour préparer l'avenir"

Il a fallu laisser passer la nuit. Après l'élimination dès les huitièmes de finale, seuls Deschamps, Varane et Lloris ont pris sur eux pour répondre à chaud à toutes les questions soulevées par ce revers cinglant. Mbappé avait choisi, avant une nuit probablement passée à chercher le sommeil, de faire son mea culpa via les réseaux sociaux.

"Triste et déçu", KB(1)9 a partagé sur Instagram une photo sur laquelle il serre dans ses bras Kylian Mbappé, coupable d'une tentative ratée dans la séance de tirs au but.

En guise de légende : "La déception est immense, j'aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m'avez donnée quotidiennement. Rien n'est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l'avenir et revenir encore plus fort", a écrit l'International aux 87 sélections, auteur d'un doublé face à la Nati qui a redonné de l'espoir, avant la douche froide des arrêts de jeu et de la prolongation.

Une façon de donner rendez-vous, dès le 1er septembre pour les éliminatoires de la Coupe du monde (face à la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg). Un Mondial qui se dispute dans un peu plus de 500 jours au Qatar et au cours duquel ils remettront leur titre en jeu.