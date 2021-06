Redoutable sur penalty, engagé... Trois choses à savoir sur le portier hongrois Peter Gulacsi

Gardien du RB Leipzig depuis 2015 et successeur en sélection de la légende Gabor Kiraly, le trentenaire Peter Gulacsi est aujourd'hui au sommet de son art. Durant cet Euro, il aura la lourde tâche de protéger les buts d'une Hongrie amputée de son maître à jouer et placée dans un groupe F très relevé. Et ce, dès ce mardi contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. LCI vous fait découvrir ce portier pas comme les autres.

Se décrivant lui-même comme un gardien moderne, Peter Gulacsi s’est imposé comme une valeur sûre du poste ces dernières années. Solide sur sa ligne et doté de bons réflexes, il sort d'une nouvelle saison aboutie du côté de Leipzig. Avec son club, il n'a ainsi encaissé que 30 buts en 33 matches de championnat, signant même 15 "clean sheets".

Le portier hongrois dispose en plus d'un jeu au pied tout à fait correct. Selon le site Infogol, il a ainsi réussi 85% de ses transmissions en championnat en 2021-21. Un atout non négligeable qui devient un incontournable dans le football actuel. "Notre jeu au pied est plus sollicité et on doit être de plus en plus rapide dans la prise de décision pour l’équipe. Aujourd’hui, le gardien participe vraiment au jeu avec ses coéquipiers et n’est plus un élément séparé du reste de l’équipe. Le gardien doit comprendre la manière de jouer de l’équipe et faire partie intégrante du jeu", a ainsi récemment déclaré le gardien dans une interview accordée à Onze Mondial.

Dernière caractéristique et non des moindres : la réussite sur pénalty. Depuis le début de sa carrière professionnel, Peter Gulacsi est devenu une véritable référence en la matière. Selon Transfermarkt, il compile 12 arrêts sur 49 tentatives (soit 24% de réussite). Une efficacité qui le place à la hauteur de certains des plus grands noms actuels à son poste. Par exemple, Hugo Lloris n'a arrêté que 15 tentatives sur 100 (soit 15% d'efficacité). De leurs côtés, Manuel Neuer ou Jan Oblak présentent respectivement un taux de réussite de 31% et 34%.