Italie-Espagne : aux tirs au but, la Squadra azzurra arrache sa place en finale

Avec ce but, le match a pris une mauvaise tournure pour des Espagnols incapables de conclure leur outrageuse possession (70% sur le match). Après un gros arrêt de Donnarumma devant Olmo en première mi-temps (25ème minute), Oyarzabal ratait l’immanquable à la 65ème minute.Quand l'Italie semblait avoir fait le plus dur, et manquait de doubler la mise, la lumière est venue de Morata. Rentré en jeu après l’ouverture du score, l’attaquant de la Juventus a transpercé la charnière de ses coéquipiers Chiellini et Bonucci pour égaliser après un échange avec Olmo (80ème).