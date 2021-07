EN DIRECT - Italie-Espagne : suivez ce grand classique pour une place en finale

C'est une des plus anciennes rivalités d'Europe. Ce mardi à 21 heures, l'Italie et l'Espagne s'affrontent pour la quatrième fois en quatre Euros. Un grand classique entre deux nations de football parties en reconquête et qui prend pour écrin un stade de Wembley où sont attendus 60.000 spectateurs. Mais pour assister à cette rencontre, aucun tifoso ni aficionado venu d'Italie ou d'Espagne dans les gradins du stade mythique de Londres : seuls ceux vivant déjà en Angleterre ont la possibilité de vibrer in vivo devant ce choc.