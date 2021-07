"On reviendra plus fort", affirme Benzema après l'échec des Bleus à l'Euro

Un choc pour mieux rebondir ? Après l'élimination surprise (et décevante) des Bleus contre la Suisse, Karim Benzema ne baisse pas les bras. Le Madrilène en est certain, les Bleus sauront utiliser cet échec pour s'améliorer. "J’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, [...] on reviendra plus fort", a déclaré l'attaquant sur ses réseaux sociaux. Des larmes de l'Euro 2016 étaient nés les sourires et la sérénité de la Coupe du monde 2018 alors, après tout, pourquoi pas.

De retour en Bleus après plusieurs longues années d'absence, KB(1)9 a aussi salué les supporters pour leur soutien. "Merci de toujours croire en nous", a-t-il applaudi. Et au buteur tricolore, visiblement touché, de finir avec une note plus personnelle : "Je tiens également à remercier toute l’équipe, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance".