Euro : l'UEFA pare son logo des couleurs LGBT qu'elle refuse de voir au stade de Munich

La controverse continue d'enfler. L'UEFA a refusé mardi l'illumination, aux couleurs de la communauté LGBT+, de l'Allianz Arena de Munich pour la rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie. Depuis, elle se heurte à une importante levée de boucliers. Sous le feu des critiques, l'instance a confirmé mercredi sa décision et tenté de la justifier, maintenant qu'elle n'était pas "politique". Au contraire, la demande de la mairie de Munich destinée à protester contre une loi hongroise récente jugée discriminatoire envers les homosexuels possédait, elle, une réelle dimension politique. Cette requête était "liée à la présence de l'équipe de football de Hongrie dans le stade pour le match face à l'Allemagne", rappelle l'UEFA.

L'organisation, qui compte 55 fédérations membres dans des pays aux paysages politiques variés, a toutefois réaffirmé son engagement en faveur de la cause LGBT+. "Pour l'UEFA, l'arc-en-ciel n'est pas un symbole politique, mais le signe de notre ferme engagement pour une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde, indépendamment de son origine, de ses croyances ou de son sexe", affirme-t-elle dans un texte posté sur les réseaux sociaux. L'UEFA se dit "fière"de porter ce symbole et a donc encerclé son logo Twitter des couleurs qu'elle refuse de voir arborées face aux Hongrois.