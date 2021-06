Euro : TF1 lance sa "banderole des supporters" lors de France-Pays de Galles

Un clin d'œil aux supporters. Ce mercredi, une banderole géante sera exposée dans les travées (vides) de l'Allianz Riviera de Nice lors de France-Pays de Galles. Elle permettra de relayer plus de 1500 messages de soutien de supporters des Bleus, récoltés par TF1. "Avec cette opération, TF1 a souhaité renforcer son attachement aux supporters et à l'Équipe de France. La chaîne étant unie et associée à l'histoire de l'Équipe de France", peut-on lire dans un communiqué du groupe. "L'histoire entre les Bleus et TF1 continuera de s'écrire tout au long de la diffusion de la compétition."