Euro : la Puskas Arena, un stade flambant neuf pour des Magyars en pleine renaissance

Bijou de modernité inauguré en 2019, la Puskas Arena se veut le symbole de la renaissance du football hongrois. Du nom de la légende locale, chef de file des "Magiques Magyars" des années 1950 célébré chaque année avec le prix du plus beau but, ce magnifique écrin s'apprête à vivre ses premières émotions. Resté presque vide depuis plus d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, il va accueillir cet été quatre matchs de l'Euro, le tout devant 68.000 spectateurs.

Dans une ambiance qui s'annonce fervente et passionnée, la Hongrie aura fort à faire face à la France et au Portugal, respectivement champions du monde et d'Europe en titre. "Les Hongrois ont vraiment hâte d'accueillir" pour la toute première fois "un tel tournoi dans cette infrastructure moderne", explique à l'AFP Gyorgy Szollosi, rédacteur en chef du quotidien sportif Nemzeti Sport.