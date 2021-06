Malaise cardiaque d'Eriksen : "S'il n'est pas nul, le pourcentage de chances pour qu'il rejoue un jour est faible"

Christian Eriksen pourra-t-il reprendre une vie de footballeur professionnel ?

La réponse ne peut pas être "blanc ou noir". Il faut encore que l'on détermine la cause de l'accident. À l'évidence, il y a eu une anomalie au niveau du cœur qui, pour une raison X, Y Z ce jour-là, a provoqué une arythmie, le cœur se mettant à battre n'importe comment. Désormais, il faut savoir à quoi cette anomalie est-elle due ? Cela peut être une cicatrice myocardique. Si elle est toute petite, on peut intervenir dessus. On peut effectuer une ablation de la zone qui entoure le tissu qui provoque cette arythmie, on établit ainsi une frontière entre les tissus et il ne peut plus y en avoir d'arythmie communiquant à tout le cœur. Dans ce cadre, on peut traiter définitivement et le joueur peut reprendre. Mais ce ne sont pas les cas les plus fréquents. Autrement, il s'agit d'une cicatrice plus importante que l'on ne peut pas circonscrire, cela peut aussi être une maladie cardiaque qui favorise les arythmies, à l'image d'une maladie génétique qui n'était jusque-là pas connue.