Allemagne-France : Benzema et Griezmann à 100% et opérationnels

Sur le plateau installé à Clairefontaine, il précédait sur le plateau à Clairefontaine, Karim Benzema lui-même. Décontracté, l'attaquant s'est montré encore plus affirmatif : "Si j'ai repris l'entraînement hier avec le groupe, c'est que je n'ai aucune gêne, aucune douleur. Physiquement je me sens bien parce que j'ai travaillé en salle, donc je suis à 100%."

Si les Français soufflent, les Allemands n'en espéraient pas moins. Dimanche, en conférence de presse, le guerrier Antonio Rudiger s'est dit lui aussi prêt à barrer la route du trio tricolore, et pas forcément dans les règles à l'entendre : "Évidemment en attaque, ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un-contre-un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt", a lancé le défenseur central.