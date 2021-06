REVIVEZ - Angleterre-Croatie : Sterling lance les "Three Lions"

Les Anglais ont brisé la malédiction. Pour leur dixième participation à l'Euro, les Three Lions ont pour la première fois remporté leur premier match de l'Euro en dominant la Croatie ce dimanche à Wembley (1-0). Le but de Raheem Sterling à la 56ème minute est venu récompenser la maîtrise anglaise face à une équipe croate inoffensive. En attente de la rencontre entre l'Écosse - République Tchèque lundi à 15h, les Anglais prennent la tête du groupe D.

Devant plus de 20 000 spectateurs acquis à leur cause à Wembley, les hommes de Gareth Southgate ont réalisé une entame de match percutante. À la 6ème minute, Phil Foden croyait ouvrir le score, mais sa frappe s'écrasait sur le poteau. Au fur et à mesure du match, les Croates ont réussi à mettre le pied sur le ballon grâce notamment à Luka Modric, mais ils se sont révélés incapables de se créer des occasions. Les Anglais ont eux manqué de justesse dans le dernier geste et le score était toujours de 0-0 à la pause.