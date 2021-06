France-Pays de Galles : cinq ans après, Benzema de retour à Nice... là où son aventure en Bleu s'était achevée

Un clin d'œil du destin. Plus de cinq ans, presque une éternité, que Karim Benzema n'avait plus porté le maillot frappé du coq. Ce mercredi, le Madrilène va (enfin) vivre sa 82ᵉ sélection... à l'Allianz Riviera, l'endroit même où il avait disputé son dernier match avec les Bleus. Un soir d'octobre 2015, maillot N.10 sur le dos, l'avant-centre avait livré un récital devant plus de 30.000 supporters. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, il avait fait exploser une courageuse Arménie (4-0) dans une Allianz Riviera chauffée à blanc. Comme un symbole, c'est sur la pelouse niçoise que "KB9" reprend le fil de son histoire chez les Bleus.

Si l'association de l'ancien Gone avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé fait saliver, elle soulève aussi quantité de questions. Avec ce retour, c'est toute l'attaque qui a permis de remporter une deuxième coupe du monde en 2018 qui doit être repensée. C'est le système tactique dans son ensemble qui doit être adapté, tous les automatismes qui doivent être retrouvés à moins de deux semaines de l'Euro. Chaque prise de balle, chaque appel, chaque passe et chaque opportunité de Benzema ce mercredi seront donc attentivement observés, scrupuleusement analysés. Un passage obligé qui n'inquiète pas le natif de Lyon. "De toute façon, la pression, je l'ai tous les jours. Je suis au courant qu'on me regarde, je suis prêt", a-t-il déclaré dimanche depuis Clairefontaine. "Mentalement je suis bien, physiquement je suis bien. Et vu l'équipe qu'il y a, je ne me fais pas de souci".