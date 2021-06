France-Suisse : ces 60 minutes qui plombent les Bleus

Il faut bien reconnaître que le "3-5-2", imaginé par Didier Deschamps après les blessures en série de ses latéraux gauche, n'avait pas la tenue qu'il fallait pour rassurer les Tricolores. Ce devait n'être qu'une question d'adaptation et la France avait la qualité pour le faire, imaginait Raphaël Varane avant le coup d'envoi. Le coup tactique avait déjà fonctionné, à deux reprises, et s'était soldé par des victoires : le 5 septembre 2020, en Suède (0-1) puis, trois jours plus tard, contre la Croatie (4-2). Mais l'échec fut total, tant à la perte du ballon que sur le choix du nouvel entrant, Clément Lenglet, qui n'avait plus joué la moindre minute depuis le 16 mai avec Barcelone et s'est montré totalement passif sur l'ouverture du score. Sur le terrain, en plus de ne pas s'être adaptés, il a manqué de la fraîcheur physique à nos "Europe-trotteurs". Une aubaine pour des Suisses, devant au score et bien décidés à creuser l'écart.