France - Suisse : Mbappé attendu au 1er virage

Kylian Mbappé n'a pas raté son début d'Euro. Volontaire, toujours insaisissable et plus concerné défensivement qu'à son habitude, il faut souligner que le numéro 10 des Bleus a été indirectement décisif sur de nombreuses actions françaises. Contre l'Allemagne, il a marqué deux buts refusés pour des hors-jeu toujours très "limites". Face à la Hongrie, c'est bien lui qui lance l'action qui aboutit au but de Griezmann, et contre le Portugal, il provoque seul le penalty de Semedo alors que les Bleus se noyaient lentement mais sûrement en fin de première mi-temps.