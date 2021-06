Hongrie-France : au sifflet, l'arbitre anglais Michael Oliver

Michael Oliver (36 ans) a été désigné pour arbitrer le match entre la Hongrie et la France ce samedi à Budapest. Une rencontre qui s'annonce physique et intense dans la chaleur d'une Puskas Arena où plus de 60.000 spectateurs seront présents.

Officiant en première division depuis 2010, l'Anglais a déjà encadré 339 rencontres professionnelles. Cette saison, il a notamment dirigé 28 matchs de Premier League, dont les chocs entre Manchester City et Leicester (27 septembre), Arsenal et Chelsea (29 novembre) ou encore Everton-Tottenham (16 avril). C'est également lui qui était au sifflet de la finale de FA cup le 15 mai dernier (victoire 1-0 de Leicester contre Chelsea).

Sur la scène continentale, Michael Oliver a officié lors de 18 rencontres de Ligue des champions (et cinq lors des qualifications) avec notamment trois matchs de poule en 2020-21. Durant les éliminatoires à l'Euro, il a notamment arbitré Suède-Roumanie et Norvège-Espagne (12 octobre 2019, 1-1) avec respectivement cinq et six cartons jaunes à la clé.