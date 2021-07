Italie-Angleterre : le poids des prolongations

Un Italie-Angleterre au bout de la nuit ? Une majorité de fans italiens et anglais s'attendent à une finale serrée et indécise, dimanche 11 juillet (à 21h, en live commenté sur LCI.fr). Sept tifosi sur dix (71%) pensent qu'il faudra une prolongation pour sacrer le successeur du Portugal, selon un sondage YouGov, mis en ligne le 9 juillet et réalisé 1128 supporters anglais et de 762 italiens. La proportion monte à 81% chez les fans anglais. Un peu plus de la moitié d'entre eux (58%) estiment même que l'équipe de Gareth Southgate ne pourra éviter une séance de tirs au but, 25 ans après le penalty manqué du sélectionneur en demi-finale de l'Euro 1996 contre l'Allemagne (1-1, 6-5 t.a.b.). Un scénario auquel adhérent 63% des Italiens.

Quoi qu'il en soit, prolongation ou non, tirs au but ou pas, les organismes ont déjà été durement sollicités avant cette finale. Durant l'Euro, l'Angleterre a été poussée une fois au-delà du temps réglementaire. Les Three Lions ont eu le droit à 30 minutes de rab en demi-finale contre le Danemark (2-1, a.p.). Un but libérateur de Harry Kane, un penalty en deux temps, a permis d'éviter aux Anglais d'affronter la roulette russe des tirs au but. L'Italie, elle, n'a pu y échapper. Les Azzurri ont joué les prolongations en huitièmes face à l'Autriche (2-1 a.p) puis en demies contre l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.), où ils sont sortis vainqueurs de la loterie. En temps cumulé, la Nazionale a passé une trentaine de minutes de plus sur les pelouses.