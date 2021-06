Euro : cinq choses à savoir sur Robert Lewandowski, le serial buteur polonais Robert Lewandowski au duel avec Presnel Kimpembe lors de la finale de la C1 à Lisbonne, le 23 août 2020. − LLUIS GENE / POOL / AFP

PHÉNOMÈNE - Alors que la Pologne débute son Euro ce lundi face à la Slovaquie, tous les regards sont tournés vers l'attaquant des "Aigles blancs" Robert Lewandowski. On vous en dit plus sur une des stars de l'Euro.

Robert Lewandowski marque beaucoup, beaucoup de buts. De la tête, du pied droit ou du pied gauche, le Polonais est d'une efficacité impressionnante depuis le début de sa carrière. Cette présentation sommaire permet en partie de comprendre l'aura de l'attaquant de la sélection polonaise, auteur de plus de 500 buts. Voici 5 choses à savoir sur le phénomène.

1/ Le meilleur buteur de la sélection polonaise

Capitaine de la sélection polonaise, Robert Lewandowski est également le joueur le plus capé de l'histoire de son pays avec 118 sélections ainsi que le meilleur buteur des "Aigles blancs". Largement d'ailleurs, puisque le deuxième Włodzimierz Lubański culmine à 48 buts.

2/ Spolié par le Covid ?

L'une des conséquences du Covid a été l'annulation du Ballon d'or, qui n'a pas été attribué pour la première fois depuis sa création en 1956. Une sacrée déveine pour Lewandowski qui pouvait légitimement espérer mettre sa main sur le trophée récompensant le meilleur joueur du monde. Vainqueur de 5 titres en 2020 avec le Bayern dont la Ligue des champions et le championnat d'Allemagne, meilleur buteur européen avec 55 buts toutes compétitions confondues, le Polonais était le grandissime favori. Il a d'ailleurs reçu le trophée "The Best" des mains de la FIFA en octobre ainsi que le trophée du meilleur joueur européen en octobre.

3/ Une légende du Bayern

Robert Lewandowski s'est fait connaître au Borussia Dortmund en réalisant notamment un quadruplé contre le Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions 2013. Aujourd'hui, il est néanmoins une légende d'un autre club allemand, le Bayern Munich, qu'il a rejoint en 2014. Le Polonais est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club et le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand, derrière l'intouchable Gerd Müller dans les deux cas. Il a pris cette saison sa revanche sur Müller dans une autre catégorie. En 29 matchs de Bundesliga, Lewandowski a inscrit la bagatelle de 41 buts, battant le record de buts inscrits sur une saison dans le championnat allemand par le célèbre "Bomber" (40 buts en 34 matchs).

4/ Il a inscrit un quintuplé en 9 minutes

Le 22 septembre 2015, le Polonais est entré dans l'histoire du football à l'occasion d'un match de championnat face au VFL Wolfsburg. Alors qu'il avait démarré le match sur le banc, Lewandowski a fait son apparition sur la pelouse à la mi-temps. Après cinq minutes pour se mettre en jambes, l'attaquant du Bayern a marqué pas moins de cinq fois en neuf minutes, dont un but acrobatique pour clore le bal. Il s'agit du triplé, du quadruplé et du quintuplé les plus rapides de l'histoire du championnat allemand, ainsi que d'une performance unique dans l'histoire du football mondial.

5/ Le deuxième buteur le plus rapide de l'histoire de l'Euro

N'arrivez pas en retard devant Pologne-Slovaquie. Lors du quart de finale Pologne-Portugal de l'Euro 2016, Lewandowski a ouvert le score au bout de 100 secondes de jeu. Cela n'a pas suffi pour qualifier son équipe, éliminée aux tirs au but, mais il s'agit tout de même du deuxième but le plus rapide de l'histoire de l'Euro derrière celui du Russe Kirichenko en 2004 (67 secondes).

