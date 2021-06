Euro : Pavard, Hernandez, Thuram ... ces Bleus qui connaissent (déjà) bien l'Allemagne

Un choc pour lancer l'Euro des Bleus. Champions du monde en titre, les joueurs de Didier Deschamps entrent en lice ce mardi contre une Allemagne qui évoluera à domicile (Allianz Arena de Munich). Un premier test en terrain hostile pour des tricolores qui pourront compter sur leurs "expatriés" pour mieux contrer le jeu de la Mannschaft. "En club, ce sont mes amis, mais le temps d'un match, ce sera mes adversaires. Il n'y aura pas de cadeau. S'il faut mettre le pied, je le mettrai", assure ainsi Benjamin Pavard, qui évolue au Bayern Munich. "Je pense que c'est un plus, parce qu'ils [les Bavarois de l'équipe de France] connaissent la plupart des joueurs allemands. On va essayer de s'en servir", ajoute-t-il. "C’est un stade que je connais bien, un très beau stade. Il y aura beaucoup d’émotions vu que ça fait déjà deux ans que j’y joue. Ça sera un match spécial, différent", abonde Lucas Hernandez son coéquipier en club. Tour d'horizon sur ces Bleus, qui comme eux, évoluent outre-Rhin.

Après des débuts difficiles dans son club formateur (3 matches au PSG lors des saisons 2012-13 et 2013-14) et une saison en demi-teinte du côté de l'Italie (14 matches à la Juventus Turin en 2014-15), Kingsley Coman a trouvé dans le Bayern Munich une équipe qui lui sied parfaitement. Arrivé à l'été 2015, l'ancien du PSG s'est rapidement imposé chez le Rekordmeister. Malgré plusieurs blessures, il démontre saison après saison qu'il est l'un des ailiers les plus explosifs de Bundesliga. Alors que la finition a longtemps été son talon d'Achille, il a affiché de réels progrès dans les derniers mètres cette saison (8 buts, 12 passes décisives toutes compétitions confondues). Comme un symbole de sa rentrée dans la cour des grands, il a marqué le seul but du Bayern lors de sa victoire en finale de Ligue des champions 2020 (0-1). Une embellie amplement suffisante pour lui garantir sa place avec les Bleus à l'Euro dans un rôle de joker en attaque qui devrait lui aller comme un gant.

Transféré au Bayern en 2017 en provenance de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso est arrivé en Bavière avec l'étiquette du polyvalent milieu de terrain. Doté d'une belle vision de jeu et d'un jeu long de grande qualité couplés à une grosse activité sans ballon, il a rapidement fait son trou outre-Rhin (34 matchs, 9 buts et 6 passes décisives lors de sa première saison). Il a malheureusement été stoppé net dans son ascension par une rupture du ligament croisé contractée en septembre 2018. Après une saison blanche, le milieu tricolore est ensuite revenu à la compétition lors de l'exercice 2019-20. Il a toutefois peiné à convaincre son entraîneur, ne compilant que 15 titularisations. Malgré une nouvelle vilaine blessure en début d'année 2021, qui aurait pu le priver d'Euro, le milieu de 26 ans a intégré sur le fil le train Bleu, bénéficiant aussi de son crédit acquis lors du titre mondial en 2018.

Façonné par Diego Simeone, l'entraîneur argentin de l'Atletico Madrid, Lucas Hernandez a posé ses valises à l'Allianz Arena de Munich à l'été 2019, un an après une Coupe du monde particulièrement aboutie. Si la première saison fut inaboutie et minée par les pépins physiques (25 matches et 12 titularisations), le latéral des Bleus s'est relancé lors du dernier exercice, profitant de la confiance de Hansi Flick (37 matches, dont 29 titularisations), malgré la concurrence féroce de la fusée Alphonso Davies. L'explosion du jeune Canadien rebat clairement les cartes dans le couloir gauche et pourrait mettre fin à l'histoire d'amour (tourmentée) entre le Français et le Bayern Munich, l'axe étant aussi bouché. Tout dépendra vraisemblablement de Julian Nagelsmann, le jeune technicien allemand qui prendra les rênes du club de Bavière la saison prochaine.