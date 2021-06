Pour Cristiano Ronaldo, l'Euro de tous les records ?

S'il atteignait la finale, le Portugais aurait d'ailleurs l'occasion de devenir le buteur le plus âgé d'une finale de l'Euro. Il prendrait sa revanche sur sa finale écourtée en 2016 où il aurait déjà pu battre le record de Bernd Hölzenbein (30 ans et 103 jours avec la RFA en 1976) sans sa blessure en milieu de première mi-temps.

Avec 21 matchs disputés lors des phases finales, Ronaldo est également le joueur le plus capé de l'histoire de la compétition et peut, là aussi, creuser l'écart. Même en cas d'élimination en poules, il devrait faire passer ce record à 24 sauf blessure. Le deuxième, l'ancien milieu allemand Bastian Schweinsteiger, s'est arrêté à 18.

À tous ces records que CR7 brigue s'ajoutent tous ceux qu'il détient déjà et qu'il peut encore améliorer. Le Portugais est déjà le seul joueur à avoir marqué dans quatre Euros différents et prendrait de la marge sur la concurrence avec un but dans une 5e édition.

Champion d'Europe, multiple vainqueur de la Ligue des champions, champion d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre... Cristiano Ronaldo a un palmarès à la hauteur de son talent et de ses records. Le Portugais est un des plus grands joueurs de l'histoire, mais rêve d'être reconnu comme LE meilleur joueur de son époque. Car quand on parle de Ronaldo, on parle toujours de Messi. L'Argentin compte un Ballon d'or de plus que le Portugais (6 contre 5).

Alors que la Copa America a débuté dimanche au Brésil, faire mieux que Messi reste un des objectifs de Ronaldo. Aucun des deux joueurs n'est pour l'instant favori pour remporter la prestigieuse récompense cette année, mais une victoire couplée d'une grande performance dans leur compétition continentale respective pourrait rebattre les cartes.