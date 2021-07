"La vie paraît normale" : malgré la flambée de Covid-19, Saint-Pétersbourg tournée vers Suisse-Espagne

Reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, l'Euro n'échappe pas totalement à la crise sanitaire. Ces derniers jours, deux villes figurent particulièrement dans le viseur des autorités en raison d'une augmentation des contaminations provoquées par le variant Delta : Londres, où se tiendra le dernier carré et la finale, et Saint-Pétersbourg, où Suisses et Espagnols doivent s'affronter ce vendredi (à 18h sur TF1). L'Organisation mondiale de la santé a même appelé ce jeudi à un meilleur suivi des spectateurs pour cette fin de compétition.