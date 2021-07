Leonardo Bonucci, le roc italien face au défi Lukaku

Il y a des attaquants que rien n'arrête, et des défenseurs qu'il vaut mieux éviter. Leonardo Bonucci fait sans aucun doute partie de cette deuxième catégorie. Le défenseur central italien, capitaine de la Squadra azzurra en l'absence de Giorgio Chiellini, blessé à la cuisse gauche lors du deuxième match, est une figure incontournable du onze du sélectionneur Roberto Mancini. À 34 ans, son expérience est forcément utile pour l'Italie, deuxième meilleure défense du tournoi, au moment de se frotter à l'une des attaques les plus prolifiques du tournoi, la Belgique, en quart de finale.

Mais depuis, le défenseur, puissant et roublard, s'est forgé un palmarès à faire des envieux : neuf titres de champions et neuf coupes nationales, le tout sous les couleurs de la Juve (excepté un titre de champion en 2006 avec l'Inter), le club qu'il n'a quitté qu'une saison depuis 2010, pour une escapade au Milan AC en 2017. Son caractère fait aussi de lui un défenseur complet. Dès que résonne Fratelli d'Italia, comme la plupart de ses coéquipiers, Bonucci n'est plus le même homme : transporté par la ferveur d'un chant qui transcende et réunit tout un pays.

Leader d'une défense qui mise sur l'expérience, Bonucci est loin de sembler sur la fin. Et les chiffres le prouvent. Avant le but de l'Autriche au cours de la prolongation en huitièmes de finale (2-1), la Squadra Azzura n'avait plus encaissé le moindre but depuis... le 14 octobre 2020, soit onze "clean-sheets" consécutifs. Malgré ces statistiques, le joueur reste assoiffé de victoires. "On a entamé un chemin important", déclarait-il avant les huitièmes de finale. "Mais si on abaisse notre attention et nos sacrifices, ne serait-ce qu'un instant, on devient une sélection normale."

Pour ce quart de finale, le sélectionneur italien Roberto Mancini est tenté de reconduire le duo aux 215 sélections : Bonucci-Chiellini. Mais si la place du premier dans le onze de départ est assurée, le second est toujours incertain, et le choix d'une titularisation, ou non, ne devrait être effectué que peu de temps avant le coup d'envoi. Côté italien, on espère forcément que les deux rocs de la Juve pourront à nouveau faire la paire. Car "à deux contre un" face à Lukaku, la défense italienne a plus de chances de gagner, de l'avis même du milieu Jorginho...