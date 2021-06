Christian Eriksen, maître à jouer danois et référence du football européen

Les observateurs sont unanimes, Eriksen est le pilier de la sélection danoise et sa star indiscutable. Sélectionné pour la première fois en 2010 à l'âge de 18 ans, il cumule aujourd'hui pas moins de 108 caps et 36 buts sous le maillot danois, à seulement 29 ans. Sans ce malaise, il était parti pour briser tant le record de sélections (129 - Peter Schmeichel) que de buts (39 - Jon Dahl Tomasson) de son pays. Ces projections semblent maintenant bien futiles, et surtout bien incertaines.

Référence au Danemark, Eriksen n'était pas prophète qu'en son pays. De l'Ajax à l'Inter en passant par Tottenham, le Danois a étalé sa technique sur les plus prestigieuses pelouses d'Europe, et attiré la convoitise des plus grands clubs. Le PSG a ainsi tenté de le recruter à maintes reprises pour renforcer son milieu de terrain. À Londres, son passage de sept ans a fait l'unanimité. Le club de Tottenham a d'ailleurs très vite souhaité le meilleur à son ancien joueur et à sa famille.