REVIVEZ - Euro : l'Italie se qualifie en quart et prolonge le plaisir

Un 31e match sans défaite pour l'Italie ! Bousculés par une courageuse Autriche, les transalpins ont finalement attendu les prolongations pour faire la différence et s'imposer d'une courte tête (2-1). Avec ce succès étriqué, les hommes de Roberto Mancini se qualifient pour les quarts de finale et battent le record d'invincibilité de la sélection de Vittorio Pozzo (30 matchs consécutifs sans défaite entre 1935 et 1939). Mais que ce fut dur ! Nettement dominateurs en première période, les coéquipiers d'un Marco Verratti reconduit parmi les titulaires n'ont pourtant pas réussi à tromper la vigilance d'un Bachmann impeccable (16,43'). Immobile a même trouvé le poteau sur une frappe flottante depuis l'entrée de la surface (32').

Au retour des vestiaires, les Autrichiens sont revenus avec de meilleures intentions. Plus appliqués techniquement, ils ont commencé à mettre en difficulté une Squadra Azzura qui a perdu de sa précision au fur et à mesure que les minutes s’égrainaient. Marko Arnautovic a même pensé ouvrir le score de la tête à la 65e minute mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu.