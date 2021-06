Hongrie-France : Raphaël Varane "s'attend à un combat"

"On s'attend à un combat. On s'attend à une ambiance assez survoltée. On aura sans doute un peu plus la possession de balle. C'est une équipe bien en place, solide défensivement avec beaucoup d'agressivité dans les duels. Ils vont jouer leur chance à fond devant leur public, ce sera à nous de trouver des failles", a anticipé le défenseur de l'équipe de France. Autre adversaire du jour : la météo. S'il reconnaît que jouer sous 33 degrés sera "difficile" dans une "groupe relevé qui va demander de gros efforts tout de suite", le Madrilène ne s'en fait pas trop et insiste sur le fait que les Bleus sont "bien préparés physiquement".