Euro : cinq choses à savoir sur Shevchenko, le magicien qui fait des merveilles avec l'Ukraine

Comme une évidence. Après une carrière de footballeur professionnel pleine, l'arrivée d'Andriy Shevchenko sur le banc de l'Ukraine semblait être écrite. C'est finalement après un Euro 2016 catastrophique que le sélectionneur a été lancé dans le grand bain par Andriy Pavelko, un de ses proches. Après des premiers mois difficiles, entre contestation et échec lors des qualifications à la Coupe du monde 2018 (3ᵉ du groupe derrière l'Islande et la Croatie), "Sheva" a réussi à impulser un souffle nouveau, conduisant pour la première fois l'Ukraine en phase finale d'un Euro. Ses larmes au coup de sifflet final du match contre la Suède ne trompent pas : le soulagement et la fierté sont immenses. "Je suis fier de mes garçons qui ont tout donné. Nous avons joué avec beaucoup de cœur. C'est une émotion folle et ça vaut la peine de le vivre", a déclaré la légende Ukrainienne en conférence de presse. Retour sur cette grande figure du football.

Né le 29 septembre 1976 dans le petit village de Dvirkivchtchyna, le jeune Andriy Shevchenko est formé à la rude école de Valery Lobanovsky fondée sur trois principes : vitesse, simplicité et disponibilité. Repéré dès le plus jeune âge pour ses qualités balle au pied, il n'a que 9 ans lorsqu'il quitte les abords de la capitale après la catastrophe de Tchernobyl. Un an plus tard, il se fait remarquer auprès d'un recruteur du Dynamo Kiev et intègre le centre de formation. Franchissant un à un les échelons, il y apprend les rudiments tactiques et pose les bases de son jeu.

Il fait ses débuts chez les professionnels en octobre 1994 après avoir brillé dans toutes les catégories inférieures. Enchaînant les prestations de haut vol, "Sheva" ne quitte plus la rotation de József Szabó. Il est même appelé en sélection cinq mois plus tard. Un soir de novembre 1997, il marque un triplé retentissant contre le FC Barcelone, infligeant au club catalan l'une des plus grandes défaites de son histoire sur la scène européenne (4-0). Le "Phénomène", comme l'appelait Patrick Vieira, venait de prendre son envol.