Un choc, un duel surprise et deux matchs pièges : le tableau des quarts de finale

LE choc des quarts de finale aura aussi lieu vendredi, plus tard dans la soirée. L'Italie de Roberto Mancini, difficile vainqueur de l'Autriche mais invaincue depuis 31 matchs, se dresse sur la route de la Belgique. En plein renouveau, dans le sillage notamment d'un milieu et d'une défense imperméables, la Squadra Azzurra fait office de favorite. D'autant plus que les "Diables Rouges", bourreaux des champions d'Europe en titre, seront très vraisemblablement privés de deux éléments clés - Kevin De Bruyne, Eden Hazard - pour cette rencontre. De l'explosivité de Thorgan Hazard à l'énorme volume d'Axel Witsel en passant par la sérénité de Thibault Courtois, ils ne manquent toutefois pas d'armes pour faire tomber le mastodonte transalpin.

Enfin, les Three Lions anglais devront se défaire d'une toujours accrocheuse Ukraine. Harry Kane and co n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition et semblent armés pour aller jusqu'au bout dans une partie de tableau ouverte. "C'est vraiment dur de marquer contre l'Angleterre. Leur banc vaut probablement trois fois l'équipe d'Ukraine", a d'ailleurs reconnu le sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko dans les colonnes de L'Équipe. Ne comptez toutefois pas sur lui pour renoncer sans lutter. "On va élaborer une stratégie. Tout est possible", estime-t-il. Surpris par l'Islande en 2016, ce ne sont certainement pas les Anglais qui diront le contraire.