Euro de handball 2018 : privée de finale, la France s'est réveillée trop tard face à l'Espagne

On attaquait les choses vraiment sérieuses. Plutôt en maîtrise depuis le début de cet Euro en Croatie, l'équipe de France, pour espérer se hisser en finale et confirmer son titre mondial remporté l'an dernier à domicile, affrontait donc ce vendredi soir la redoutable Espagne. Sans doute un des meilleurs ennemis des Experts sur la scène du hand international et qu'ils avaient jusque-là dominés dans chacune des dernières grandes compétitions. Notamment, lors de l'Euro 2014 et du Mondial 2015, que les coéquipiers de Nikola Karabatic ont remporté.