Euro féminin de handball : les Bleues perdent leur titre en s’inclinant (20-22) face à la Norvège

C’est leur première défaite dans cet Euro après un parcours quasi parfait - six victoires et un match nul - et une montée en puissance tout au long de leur épopée danoise. En rentrant du Danemark avec la médaille d'argent autour du cou, leur cinquième podium international en six compétitions depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016, les Françaises ont définitivement mis derrière elles l'élimination dès le 1er tour au Mondial-2019.