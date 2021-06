Euro : l'Allianz Arena, ce stade "gonflé" où les Bleus vont affronter l'Allemagne

Surnommée "Schlauchboot" (canot pneumatique) en raison de son apparence, l'Allianz Arena est situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Munich. Véritable bijou de modernité architecturale, l'antre du Bayern se distingue par sa façade composée... de coussins d'air. Pas moins de 2 874 panneaux transparents en polymère, éclairés par une multitude néons et maintenus gonflés par un flux constant d’air sous pression, confèrent à l'arène un faux air d'oreiller géant. Ses 8000 ampoules LED permettent de déployer un spectre de lumière à la couleur uniforme - rouge pour les matchs du Bayern, blanche pour ceux de la Mannschaft et anciennement bleue pour ceux du TSV Munich 1860.

Aussi inédite et impressionnante soit-elle, une arène n'est rien sans les spectateurs pour l'animer. Dotée d'une capacité de 75.000 places - 70.000 en configuration internationale - l'Allianz Arena héberge l'une des ambiances les plus singulières d'Allemagne. Des supporters survoltés en symbiose pour une atmosphère électrique unique. "Lorsque je me suis retrouvé [...] dans le tunnel de l'Allianz Arena, que j'ai vu les joueurs du Bayern à côté de moi et que j'ai senti l'ambiance, j'ai su : je veux jouer ici un jour", expliquait d'ailleurs le champion du monde, Benjamin Pavard, au moment de sa signature avec le "Rekordmeister".