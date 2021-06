Euro : le Pays de Galles battu mais qualifié

Le Pays de Galles qualifié ! Tombés dans une poule homogène et relevée, les hommes de Rob Page ont finalement réussi à tirer leur épingle du jeu. Avec 4 points, les "Dragons" prennent la deuxième place du groupe A devant une Turquie hors sujet (0 point) et à égalité avec une Suisse (4 points), simplement devancée à la différence de buts. Une belle performance pour les coéquipiers de Gareth Bale qui ont tenu bon malgré une infériorité numérique en seconde période. "On savait que ce serait compliqué et qu'il faudrait savoir souffrir. On avait peur à la mi-temps que la Suisse marque un troisième but, et on s'est retrouvé à dix, mais finalement on s'en est sorti", s'est félicité le sélectionneur. Place désormais aux huitièmes de finale pour les demi-finalistes de la dernière édition de l'Euro.