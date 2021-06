Euro : Marco Verratti, l'indispensable rouage d'une Italie en plein renouveau

Marco Verratti et la Nazionale, c'est d'abord l'histoire d'un amour incompris. Vivant sa première sélection un soir d'août 2012, le "Petit Hibou" subit alors de plein fouet le déclin d'une génération qui n'a pas su réinventer son football. Seul rayon de soleil d'une campagne mondiale ratée sur le plan collectif en 2014 et plaque tournante d'un PSG aux ambitions débordantes, l'ancien joueur de Pescara peine pourtant à s'imposer sur la durée de l'autre côté des Alpes. Irrégulier, parfois blessé, souvent mal entouré, il ne parvient pas à briller sous le maillot azzurro. Pas à la hauteur de son talent, en tout cas. Acharnement du sort, il manque l'Euro 2016 à cause d'une pubalgie ... et le Mondial 2018, l'Italie chutant lors des qualifications.