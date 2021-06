Euro : trois choses à savoir sur la Finlande, aux portes de l'exploit

Leader charismatique, Tim Sparv reste peu connu du grand public. Passé notamment par les équipes de jeunes de Southampton et par la deuxième division allemande, il a signé en 2014 au FC Midtjylland. Un transfert pas comme les autres. Le Finlandais a été recruté via le "MoneyBall". Largement utilisé en basketball, en baseball et popularisé par le film Le Stratège (2011), ce système novateur repose uniquement sur les statistiques. Concrètement, il permet de déconnecter des émotions la prise de décision en s'appuyant sur des algorithmes et un panel de données.

Une nouvelle approche qui n'est pas pour déplaire au principal intéressé. "Le football est parfois un environnement très conservateur où les innovations se produisent lentement, mais l’introduction d’une approche plus objective a été une révélation", déclarait ainsi le milieu de terrain auprès de Nordiskfootball en 2020. C'est "quelque chose que j’apprécie. Je pense que cela a développé mon propre jeu et m’a donné une manière fiable et honnête d’analyser un match", ajoutait-il alors.

Lors de la saison écoulée, le rugueux Finlandais a retrouvé un certain Benjamin Moukandjo, bien connu de la Ligue 1, à l'AZ Larissa en Grèce.