Angleterre-Allemagne : un choc décisif pour Gareth Southgate et Joachim Löw

Le métier de sélectionneur a cela de difficile que les mauvais souvenirs ont tendance à supplanter les bons dans l’imaginaire collectif et que les départs sur une bonne note se comptent sur les doigts d’une main. Le palmarès est une chose, la postérité en est une autre. Demandez à Luiz Felipe Scolari, le sélectionneur brésilien dont on se souvient maintenant plus pour la débâcle 7-1 face à l’Allemagne à la coupe du Monde 2014 que pour le titre mondial de 2002.

Commençons par le sélectionneur allemand, dont le départ à l’issue de l’Euro est acté. En poste depuis la déception du mondial 2006, Löw a mené patiemment toute une génération (Neuer, Hummels, Müller, Schweinsteiger, Khedira, Özil) à la maturité avant de gagner la Coupe du monde 2014 au Brésil. De quoi assurer sa place dans le panthéon des sélectionneurs allemands ? Pas vraiment.

Löw reste un personnage discuté en Allemagne. Son style de jeu, inspiré ouvertement de celui de Pep Guardiola, n’a jamais vraiment fait l'unanimité Outre-Rhin où on lui reproche de ne pas respecter l'identité de jeu allemande. Résultat, il demeure vivement critiqué, et ce d’autant que la Mannschaft est en difficulté depuis 2016. L’élimination au premier tour du Mondial 2018 n’a pas été oubliée, pas plus que les quelques claques subies depuis (notamment un cinglant 6-0 contre l’Espagne en novembre 2020). Lui qui avait décidé de se passer de ses cadres (Neuer, Müller, Hummels) pour lancer une nouvelle équipe allemande a dû les rappeler en catastrophe pour l'Euro.

Après la défaite face à la France, et la victoire convaincante face au Portugal, les balbutiements de son équipe face à la Hongrie ont ravivé les peurs des observateurs : et si cet Euro n’avait pas été celui de trop ? Et si l’Allemagne n’avait pas réussi à tourner la page de 2014 ? En cas de défaite face à l’Angleterre, l’Euro des Allemands resterait comme inabouti et mettrait un point final décevant au parcours de Löw à la tête de la Mannschaft.