Évincées des circuits de F1, les "grid girls" en veulent aux féministes

De même, Lauren Jade a écrit qu'"à cause de ces féministes, nous avons perdu notre travail. J'ai été 'grid girl' pendant huit ans et je n'ai jamais eu l'impression d'être dans une situation inconfortable ! J'adore mon travail et, si ce n'était pas le cas, je ne le ferais pas. Personne ne nous force à le faire ! C'est notre choix".