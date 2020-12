EXCLUSIF - "J'ai vu la mort arriver" : Romain Grosjean raconte son effroyable accident

Le monde entier a assisté avec effroi à son accident. "Le plus gros crash qu'il n'a jamais vu" de sa vie. Dimanche, quelques secondes après le départ du Grand Prix de Bahreïn, le pilote français Romain Grosjean a "vu la mort arriver" à plus de 200 km/h lorsque sa Formule 1 a percuté de plein fouet les barrières de sécurité. Le bolide s'est fendu en deux et a pris feu. Le sportif tricolore a passé 28 interminables secondes dans le brasier. Pourtant, il ne parle pas de miracle mais d'un"concours de circonstances qui va dans le bon sens". "Je ne me plains pas. Ce n'était pas mon heure."

En premier lieu, le pilote assure qu’il va "très bien vu l’ampleur de l’accident", et ce malgré des "mains de Mickey". Des mains brûlées au deuxième degré qui ne sont pas douloureuses, bien que l’aspect soit "choquant". "C’est superficiel, j’ai la mobilité dans tous les doigts", explique le natif de Genève. Concernant l’accident, l’athlète s’en souvient "du début à la fin". "Je n’ai pas perdu connaissance. Pour m’extraire du baquet, j’ai pu retirer ma ceinture, le volant n’était plus là, probablement envolé lors du choc", raconte Romain Grosjean.

"J’ai vu ma visière tout orange, les flammes autour de moi, et m’est venu à l’esprit l’accident de Niki Lauda (ndlr : le champion autrichien a été brûlé au visage et défiguré après un grave accident au Grand Prix d'Allemagne le 1er août 1976), je ne voulais pas finir comme ça. Il fallait que je sorte [de l'habitacle], pour mes enfants. Au final, j’ai les mains brûlées et une grosse entorse, alors que je pensais m’être cassé le pied. J’ai plus eu peur pour mes proches, mes enfants en premier lieu, mais aussi mon père et ma mère, je n’avais pas vraiment peur pour moi. J’ai vu la mort arriver, je n’avais pas d’autre possibilité que de sortir de là" poursuit le membre de l’écurie Haas.