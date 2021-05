EXCLUSIF - "L'équipe de France est la favorite indiscutable de l'Euro", assure Michel Platini sur LCI

C'est une voix qui compte toujours dans le football français. L'ex-président de l'UEFA Michel Platini est l'invité exceptionnel de Darius Rochebin, lundi soir à 20 heures sur LCI. L'occasion pour l'ancien numéro 10 des Bleus de balayer l'actualité de l'équipe de France et d'afficher sa confiance à moins de trois semaines du début de l'Euro.

"L'équipe de France est la favorite indiscutable de l'Euro, elle est championne du monde en titre, elle a de très grandes individualités, avec en plus un collectif important", affirme Michel Platini. Avant de se réjouir du réservoir de joueurs à la disposition du sélectionneur : "Didier Deschamps aurait pu sélectionner 40 joueurs, je pense que c'est l'équipe la plus brillante et la plus complète."