EXCLUSIF TF1/LCI - Michel Platini : "La vraie justice a clarifié la situation"

Michel Platini vient de remporter un match important. Mis hors de cause par la justice suisse dans l'enquête qui, depuis 2015, visait Sepp Blatter et un paiement en liquide sans contrat de près de 2 millions d'euros, l'ancien président de l'UEFA se montre satisfait et soulagé. Ce samedi, dans un entretien à retrouver dans le JT de 20H de TF1, l'ex-numéro 10 des Bleus lance sa contre-attaque : "La vraie justice - celle des gens bien, des gens normaux - clarifie la situation et blanchit mon nom, je suis content, se félicite Platini. J'attends que la Fifa prenne ses responsabilités et fasse comme la justice suisse", lâche encore l'ancien meneur de la Juventus, impatient de redorer son image.





Remonté depuis que cette affaire l'a empêché de briguer la présidence de l'instance mondiale du football, Michel Platini envisage aussi de pouvoir revenir dans un jeu dont il est exclu jusqu'en octobre 2019, puisqu'il est toujours sous le coup d'une suspension prononcée par la Fifa pour violation du code d'éthique : "Je suis prêt à tout. Ils m'ont fait beaucoup de mal, ils ont voulu m'humilier, me tuer professionnellement. Tous les bruits qu'ils ont colportés les premiers mois - corruption, blanchiment d'argent, falsification de documents - venaient de Zurich, venaient de la Fifa", affirme-t-il.