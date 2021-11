Exploit : amputé des quatre membres, le nageur français Théo Curin traverse le lac Titicaca sur 122 km

Il s'était préparé pendant plus d'un an à réaliser cette prouesse. Le nageur français quadri-amputé Théo Curin, âgé de 21 ans, a terminé samedi à 3.800 mètres d'altitude la traversée du lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde niché au cœur des Andes, en arrivant aux îles de los Uros, au Pérou, à 122 km de son point de départ en Bolivie, après onze jours d'efforts.

Sur son compte Instagram aux 150.000 abonnés, le nageur a partagé une photo et une vidéo du trio sabrant le champagne à leur arrivée. "De la joie, de la peur, des larmes… Mais surtout, nous sommes les premiers à avoir traversé le lac Titicaca à la nage en totale autonomie", a-t-il écrit, ajoutant : "Je n’en reviens toujours pas… (...) Hâte de vous raconter tout ça". L'épopée du trio fait la une de nombreux journaux boliviens et péruviens et un comité d'accueil les attendait à leur arrivée.

Il s'était jeté dans les eaux glacées du lac le 10 novembre sur la plage du village de Copacabana en Bolivie. "C’est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de monde sur la plage, je ne m’attendais pas forcément à ça", avait-il alors déclaré. Les athlètes ont nagé à tour de rôle en tirant un bateau fabriqué à partir de déchets, dans le but de faire passer un message sur le respect de l'environnement, en mangeant et en dormant à bord. Selon Le Parisien, le radeau pesait 500 kg.

Confronté à une météo difficile, l'équipage a souvent eu peur que son éco-embarcation ne chavire. "On a vécu une nuit terrible en dérivant, on a cru qu'on allait se renverser plusieurs fois", a confié Théo Curin à France Bleu, ajoutant : "forcément, quand on est à trois sur une plate-forme de 8 mètres carrés à peine, on se dit : 'si ça se retourne, qu'est-ce qu'on fait ?' On est à 90 km du bord." "Tous ces moments-là m'ont fait vraiment peur, a-t-il poursuivi. Au huitième jour, j'étais à deux doigts de craquer. J'étais fatigué, épuisé, je n'en pouvais plus." Le jeune athlète se dit "très fier" d'avoir pu finalement relever son défi.

Dans un reportage du 20H de TF1 vendredi 19 novembre dans les coulisses de l'expédition, nos envoyés spéciaux découvraient un athlète éreinté, en larmes, après une nuit d'intempéries. "C'était le pire orage de ma vie", avait-il alors confié, avant de reprendre la nage une fois les nuages dissipés. "On ne lâche rien, mais ce lac est plein de surprises, et on n'est pas au bout de nos surprises justement", avait-il lancé.