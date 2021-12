F1 : Nicholas Latifi menacé de mort depuis son accident lors du GP d'Abou Dhabi

Les internautes derrière ce torrent de haine reprochent à Nicholas Latifi son accident à six tours de l'arrivée. Cet événement de la course a alors permis au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de changer ses pneus, de dépasser le Britannique Lewis

"On a beaucoup parlé de la situation qui s'est produite après mon abandon à Abou Dhabi. J'ai reçu des milliers de messages [...]. La plupart m'ont soutenu, mais il y a eu aussi beaucoup de haine et d'abus", a indiqué le pilote dans un message publié sur Twitter et sur son site internet. "Il ne s'agit pas d'une déclaration scénarisée, mais plutôt un espoir de susciter un débat sur le harcèlement en ligne et les conséquences dramatiques qu'il peut avoir", a-t-il ajouté.