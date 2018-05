Comme celui de Calais en 2000, le capitaine des Herbiers a soulevé la coupe

L’épopée prend donc fin pour Les Herbiers après sa défaite (0-2) face au Paris Saint-Germain. Mais les Vendéens repartiront sans doute avec des souvenirs plein la tête, à l’image de son capitaine Sébastien Flochon. Le milieu des Herbiers a été invité par Thiago Silva, son homologue, à brandir la coupe du vainqueur dans les tribunes du Stade de France. Une image qui rappelle celle de Mickaël Landreau et Réginald Becque lors de la finale de Coupe de France 2000 entre Nantes et le club amateur de Calais. Le capitaine nordiste avait lui aussi soulevé la coupe, en récompense de leur épopée. Plus récemment, en 2012, le capitaine lyonnais, Cris, avait lui aussi eu ce geste à l’égard de Grégory Beaugrard, le capitaine de Quevilly, qui n’avait perdu que d’un but face aux Lyonnais.