Finale de Champions Cup : le match interdit de retransmission à Toulouse et La Rochelle

La préfecture de Haute-Garonne a pris des mesures dans le centre-ville de Toulouse. Il sera donc interdit de retransmettre le match dans les bars, restaurants ou via tout autre écran présent sur la voie publique. Pas de vente de boissons alcoolisées non plus avec une fermeture anticipée des terrasses des bars et restaurants dès 19h. L’accès aux places du Capitole et Saint-Pierre, traditionnels lieux de célébration, sera également interdit.